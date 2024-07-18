Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'Daniel Amartey teklifini kabul ettik'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Yücei, 29 yaşındaki Ganalı futbolcu Daniel Amartey için gelen transfer teklifini kabul ettiklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:46
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'Daniel Amartey teklifini kabul ettik'
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok" dedi.

"AMARTEY TEKLİFİNİ KABUL ETTİK"

Ardından Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş ile geçen sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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