Beşiktaş'tan VAR kayıtları sonrası çarpıcı başvuru!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarını açıklanmasının ardından meydan okudu. Çebi maçın tartışılan dakikasından itibaren, N’Koudou olmadan yeniden oynanmasını talep etti.
Beşiktaş, VAR kayıtlarının yayımlanmasıyla ortaya çıkan gerçekler sonrasında durumu farklı bir boyuta taşıdı.
Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunan siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynanan 17 haftalık süreçte, belirledikleri 10 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayımlanmasını talep etti. Siyah-beyazlılar, sadece kendilerinin ve Galatasaray’ın değil, bariz hata yaşanan diğer kulüplerle ilgili VAR kayıtlarının da yayınlanmasını talep etti.
Ahmet Nur Çebi
Sivasspor karşılaşmasında hakemin kural hatası yapmadığını, VAR’ın da protokollere uygun olarak işleyiş yaptığına vurgu yapan Beşiktaş Yönetimi, bunun neden yayımlandığını anlayamadıklarını dile getirdi.
"MAÇLAR TEKRARLANSIN"
Bunun sonrasında karşı bir hamlede bulunan siyah-beyazlılar, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray’ın Sivasspor ile yaşadığı mücadelenin tekrarını talep etti.
Başkan Ahmet Nur Çebi, “Oysa biz Gaziantep’te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Gelin, 25. dakikadan itibaren Gaziantep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi (N’Koudou kırmızı görerek) olsun. Biz takımıza güveniyoruz” vurgusu yaptı.
Başkan Çebi, ancak Galatasaray’ın da 50. dakikadan itibaren Sivasspor ile maça çıkmasını istedi. Sivasspor’un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün geçerli sayılmasını ve o dakikadan itibaren yeniden oynanması şartını koşan siyah-beyazlıların başkanı, Büyük bir meydan okumaya imza atmış oldu.
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