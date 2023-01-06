Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı
Süper Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.
MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4
Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0
Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0
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