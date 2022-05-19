Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuna dair açıklama

19 Mayıs 2022 Perşembe, 18:35

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 deviren Beşiktaş'ta Welinton Souza sakatlanarak 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten defans oyuncusu hakkında bir açıklama metni yayımlandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.