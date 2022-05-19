Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuna dair açıklama
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, Welinton'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 deviren Beşiktaş'ta Welinton Souza sakatlanarak 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten defans oyuncusu hakkında bir açıklama metni yayımlandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Welinton Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 19, 2022
https://t.co/uV81q6LX52 pic.twitter.com/6cHeGlL3A9
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