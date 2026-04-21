Cumhuriyet Gazetesi Logo
Betis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat transferinde işler tersine döndü

Betis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat transferinde işler tersine döndü

21.04.2026 14:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Betis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat transferinde işler tersine döndü

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın bonservisinin İspanyol kulübü tarafından alınması bekleniyordu. Ancak Faslı oyuncunun istikrarsız form grafiğinin ardından Betis'in bu kararından vazgeçebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat için işler yolunda gitmiyor. İspanyol takımında sezona iyi bir başlangıç yapan ve kısa sürede Betis taraftarının gözdesi haline gelen Faslı ön libero, son haftalardaki istikrarsız form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Avrupa'daki yaz transfer döneminin son gününde kiralanan Amrabat, sezonun sonları yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. As gazetesinde yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun Real Betis'te kalması zor görünüyor.

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro civarında olduğu ancak son dönemdeki formsuzluğunun potansiyel transferini olumsuz etkilediği belirtildi.

Amrabat'ın transferini etkileyecek faktörlerden birisi de Real Betis'in LaLiga'da sezonu nasıl bitireceği. Yeşil beyazlı takım için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak giderek zorlaşırken, UEFA gelirlerinden yoksun kalınması halinde Faslı futbolcunun maaşının kulüp bütçesini zorlayacağı öne sürüldü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #real betis #Sofyan Amrabat

İlgili Haberler

Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama!
Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama! Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan 29 yaşındaki Faslı orta saha Sofyan Amrabat, geleceği hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin transferine Sofyan Amrabat engeli!
Fenerbahçe'nin transferine Sofyan Amrabat engeli! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Utrecht'te forma giyen ve El Karouani transferinde sürpriz bir engelle karşılaştığı iddia edildi.
Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı!
Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı! Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Pellegrini, deneyimli futbolcunun kısa süre içinde kadroya geri dönebileceğini söyledi.