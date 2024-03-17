Beylerbeyi, 7 gollü maçta Fenerbahçe'yi devirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:11
Beylerbeyi, 7 gollü maçta Fenerbahçe'yi devirdi
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 mağlup oldu. 

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünlerden takip etti.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadyum'unda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 11 ve 33. dakikalarda Busem Şeker ile 66. dakikada Zenatha Coleman kaydetti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 25. haftasında 24 Mart Pazar günü saat 13.00'te Galatasaray'ı konuk edecek.


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