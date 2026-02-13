Biatlon erkekler 10 kilometre sprintte altın madalya sahibini buldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 19:51:00
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 10 kilometre sprint kategorisinde Fransız Quentin Fillon-Maillet, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde biatlon erkekler 10 kilometre sprint müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Quentin Fillon-Maillet, 22 dakika 53.1 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Fransız biatlet, ayrıca kariyerinin 7. olimpiyat madalyasına ulaştı.

Bu kategoride Norveçli sporcular, podyumu tamamladı. Vetle Sjaastad Christiansen 13.7 saniye geride gümüş, Sturla Holm Laegreid ise 15.9 saniye farkla bronz madalya aldı.

