Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Kış Olimpiyatları'nda adını tarihe yazdırdı!

İtalya'da 2026 Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Johannes Hoesflot Klaebo, 20 dakika 36.2 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak 10+10 kilometre skiatlon ve sprint klasik kategorilerinin ardından oyunlardaki üçüncü altın madalyasını elde etti.

Fransız Mathis Desloges, 4.9 saniye farkla gümüş, Norveçli Einar Hedegart ise liderin 14 saniye gerisinde bronz madalya aldı.

KLAEBO TARİHE GEÇTİ

Olimpiyat kariyerindeki altın madalya sayısını 8'e çıkaran Klaebo, Milano-Cortina 2026'da adını tarihe yazdırdı.

Klaebo, Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan (8) sporcusu rekoruna ortak oldu.

Norveçli sporcu, PyeongChang 2018 ve Milano-Cortina 2026'da 3'er altın, Pekin 2022'de 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 10 olimpiyat madalyası kazandı.