Helikopterle hastaneye kaldırıldı... Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza!

Ciddi bir diz sakatlığı yaşamasının üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra 2026 Milano Cortina Olimpiyatları'ndaki alp disiplini kayak iniş yarışına katılan Lindsey Vonn, korkutucu bir kaza geçirdi.

41 yaşındaki kayakçı, bir engele çarptıktan sonra feci şekilde yere düştü. Canlı yayınlanan yarışta, doktorlar tarafından muayene edildiği sırada sporcunun acı çığlıkları ekranlara da yansıdı.

İlk tıbbi müdahalenin ardından kurtarma helikopterine taşınan tecrübeli kayakçı hastaneye kaldırıldı.

Lindsey Vonn'un korkutucu sakatlığının şokunu yaşayan tribünlerdeki kalabalık tam bir dakika boyunca sessizliğe bürünürken, sporcunun antrenörü Aksel Lund Svindal da endişeyle olanları izledi.

Vonn tıbbi müdahale için helikopterle hastaneye götürülürken yarış 10 dakikadan fazla süreyle durduruldu.

2010 Olimpiyat şampiyonu Lindsey Vonn, yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen Olimpiyat Oyunlarına katılmaya karar verdiğinde, "Düşmeden önce şansımın ne olduğunu biliyordum ve şimdi aynı olmadığını da biliyorum. Ama hala bir şans var. Ve bu şans olduğu sürece savaşacağım" demişti.