BİDEV'den Menderes Utku'ya Onur Ödülü!

Spor ve eğitim alanında önde gelen vakıflardan biri olan BİDEV, vakfın gelişimine yaptığı katkılar ve gönüllü desteği nedeniyle spor ve iş insanı kimliğiyle tanınan Mütevelli Heyeti Üyesi Menderes Utku’yu Onur Ödülü ile ödüllendirdi.

BİDEV, özellikle deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile toplum yararına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Utku’nun bu projelere verdiği destek, ödülün önemli gerekçelerinden biri olarak öne çıktı.

Ödül töreni, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ile Mütevelli Heyeti Üyeleri Kemal Dinçer ve Turhan Koray’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Utku’ya ödül, vakfın misyonuna olan inancı ve sürdürülebilir projelere sağladığı katkılar nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Arat, Menderes Utku’nun vizyoner yaklaşımının BİDEV’in birçok projesine ilham verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti.

Menderes Utku, Onur Ödülü’nün kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, vakfın toplum yararına yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

BİDEV Mütevelli heyeti başkanı gazetemiz yazarı Ahmet Kurt da Mütevelli Heyeti Üyesi Menderes Utku’ya bu özel ödül nedeniyle tebrik ederek katkıları için teşekkür etti.