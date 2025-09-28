BİDEV’den özel proje

BİDEV, eğitim ve gelişim programının 4.’sünü Hatay’da yaptı.
“Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım” projesi kapsamında programa 10 ilden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörü katıldı.
Teknik eğitimler sonrası 14 yaş kategorisindeki kız ve erkek sporcular karma maçlar oynadı.
BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı ve yazarımız Ahmet Kurt, BİDEV Proje Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin ile üyeler Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Atakol Kasapoğlu, Adnan Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç, Turhan Koray organizasyona destek verdi.