Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü'

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye geri döndü.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

"GURURLUYUZ AMA BEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Gururlu ama üzgün olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim" dedi.

"21 GÜN BOYUNCA DESTEĞİNİZİ HİSSETTİK"

Destekleri için taraftarlara teşekkür eden Cedi Osman, "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.

"12 DEV ADAM RUHU GERİ GELDİ"

Buralara tekrardan gelecekleri konusunda söz veren Alperen Şengün, "Hepinize bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi bizim için de. Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün" ifadelerini kullandı.