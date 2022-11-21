BİDEV Genel Kurulu Eskişehir'de yapıldı
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) Olağan Genel Kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirildi.
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı Olağan Genel Kurulu, Eskişehir'de yapıldı.
BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç'in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurula, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, BİDEV Başkanı Hasan Arat ve üyeler katıldı.
BİDEV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Kurt, Yılmaz Büyükerşen'e BİDEV şapkası hediye ederek kendisini de fahri onur mütevelli üyesi olarak aralarına katmak istediklerini dile getirdi.
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