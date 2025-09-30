BİDEV’in “Eğiticinin Eğitimi” Hatay’da

BİDEV, “Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Turkish Philanthropy Funds (TPF) desteğiyle hayata geçirdiği “Eğiticinin Eğitimi” programının dördüncüsünü Hatay’da gerçekleştirdi.

26-28 Eylül tarihleri arasında Hatay’da düzenlenen programa; Diyarbakır, Hatay, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraş illerinden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörü katıldı. Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Hatay Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılara temel basketbol bilgileri, liderlik ve kişisel gelişim konularında teknik eğitimler verildi.

Eğitim programına renk katan bir diğer etkinlik ise U14 karma takımlar arasında düzenlenen gösteri maçları oldu. Anadolu Basketbol Spor Kulübü U14 Kız Takımı, İskenderun Basketbol Kulübü U14 Erkek Takımı ve Samandağ Mağaracık Ortaokulu Spor Kulübü U14 Kız Takımı sporcuları sahada yeteneklerini sergiledi.

Programa, BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt’un yanı sıra mütevelli heyeti üyeleri Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Kasapoğlu, Adnan Atakol Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç ve Turhan Koray da katılarak destek verdi.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi ve proje sorumlusu Arif Aytekin, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. ‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bölgelere basketbol sahaları kazandırıyor, öğretmen ve antrenörlere eğitimler veriyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen Turkish Philanthropy Funds (TPF), Hatay Belediyesi, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hatay Basketbol İl Temsilciliği, Sportive A.Ş ve CEO’muz Zeynep Selgur, proje koordinatörümüz Serhat Toptancı ile eğitmenlerimiz Sayın Özbarlas, Altıoklar, Özyer ailesi ve Sayın Şimşek’e teşekkür ederim.”

Cumhuriyet gazetesi yazarı milli basketbolcu Av. Ahmet Kurt’un kurucusu olduğu BİDEV, gelecekte daha fazla köy okuluna ulaşmayı ve basketbol aracılığıyla çocukların hayatında kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyor.