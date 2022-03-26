Bild gazetesinden Mesut Özil iddiası

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:07

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın takım dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil’in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya’da da gündem oldu. Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal ortasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm detaylarını ortaya çıkardı.

Bild gazetesi Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılacağını iddia ederken yıldız oyuncunun yeni rotasını da açıkladı.

"İSMAİL KARTAL’A ALMANCA KÜFÜRLER ETTİ VE KRAMPONLARINI YERE FIRLATTI"

Almanya’da yayın yapan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları ayrıntılandırdı. Bild’de yer alan habere göre Mesut Özil, Konyaspor’la oynanan müsabakada soyunma odasında İsmail Kartal’a Almanca küfürler etti ve akabinde kramponlarını yere fırlattı. Olayın maçın devre arasında mı yoksa maç sonunda mı gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İki isim arasındaki tansiyonun yükseldiği belirtildi. Bilindiği üzere Mesut Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

Bild’de yer alan haberde şu sözlere yer verildi;

“Edindiğimiz bilgilere göre Mesut Özil soyunma odasında kramponlarını yere fırlattı ve Kartal’a Almanca küfür etti. İsmail Kartal’ın da uzun müddettir Mesut Özil’den memnun olmadığı söyleniyor. Özil’in şikayetlerinin bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor.”

BILD, MESUT ÖZİL’İN YENİ ROTASINI DUYURDU

Bild’de yer alan haberin ayrıntısında Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılmaya karar verdiği ve ABD’ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin ayrıntısında Mesut Özil’in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği ifadeleri yer aldı. Haberde “Ocak 2021’de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor” sözlerine yer verildi.

Geçtiğimiz dönemin devre ortasında Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil, Sarı-lacivertlilerle çıktığı 37 müsabakada 9 gol atarken 3 asist üretebildi.