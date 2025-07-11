Biletler iptal edildi... Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti!

Victor Osimhen'le anlaşmaya varan Galatasaray, Napoli'yi transfer için ikna edemiyor. İtalyan ekibi, sarı-kırmızılılardan banka teminat mektubu istedi ancak bu istekleri yerine gelmedi. Bunun üzerine ise Napoli'nin görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli ile Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisini 5 taksitte ödemek için anlaşan Galatasaray'ın İtalyan ekibine teminatta bulunması gerekiyor.

Osimhen'den gelecek bonservis parasını garanti almak için teminat mektubu talebinde bulunan Napoli, bu isteği karşılanmadan futbolcunun ayrılığına izin vermeyi düşünmüyor.

DÖNÜŞ BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ

Haberde görüşmelerin çıkmaza girdiği ve transferi bitirmek için İtalya'da bulunan menajer George Gardi ile Abdullah Kavukcu'nun dönüş biletlerini iptal ettiği aktarıldı.

OSIMHEN'DEN NAPOLI'YE REST

Öte yandan İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde ise Osimhen'in Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmelere görüntülü olarak bağlandığı belirtildi.

Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da oynamak istediğini belirttiği ve Napoli'ye rest çektiği iddia ediliyor.