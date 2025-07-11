Cumhuriyet Gazetesi Logo
Biletler iptal edildi... Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti!

Biletler iptal edildi... Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti!

11.07.2025 09:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Biletler iptal edildi... Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti!

Galatasaray ve Napoli cephesi arasında yapılan son toplantıya Osimhen'in de görüntülü konuşmayla katıldığı ve İtalyan ekibine rest çektiği iddia edildi. Öte yandan transferi henüz neticelendiremeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer Gardi'nin uçak biletini iptal ettiği ve İtalya'da kaldığı aktarıldı.

Victor Osimhen'le anlaşmaya varan Galatasaray, Napoli'yi transfer için ikna edemiyor. İtalyan ekibi, sarı-kırmızılılardan banka teminat mektubu istedi ancak bu istekleri yerine gelmedi. Bunun üzerine ise Napoli'nin görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli ile Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisini 5 taksitte ödemek için anlaşan Galatasaray'ın İtalyan ekibine teminatta bulunması gerekiyor.

Osimhen'den gelecek bonservis parasını garanti almak için teminat mektubu talebinde bulunan Napoli, bu isteği karşılanmadan futbolcunun ayrılığına izin vermeyi düşünmüyor.

DÖNÜŞ BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ

Haberde görüşmelerin çıkmaza girdiği ve transferi bitirmek için İtalya'da bulunan menajer George Gardi ile Abdullah Kavukcu'nun dönüş biletlerini iptal ettiği aktarıldı.

OSIMHEN'DEN NAPOLI'YE REST

Öte yandan İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde ise Osimhen'in Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmelere görüntülü olarak bağlandığı belirtildi.

Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da oynamak istediğini belirttiği ve Napoli'ye rest çektiği iddia ediliyor.

 

İlgili Konular: #galatasaray #napoli #victor osimhen

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Victor Osimhen, Hakan Çalhanoğlu , Alvaro Morata...
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Victor Osimhen, Hakan Çalhanoğlu , Alvaro Morata... Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına yeni sezona dair değerlendirmelerde bulundu.
Al Hilal'den Victor Osimhen kararı!
Al Hilal'den Victor Osimhen kararı! Al Hilal, Victor Osimhen transferinden çekildi; Galatasaray, 75 milyon Euro'luk anlaşma sonrası teminat mektubu sorununu çözmeye çalışıyor.
İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Victor Osimhen kararı!
İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Victor Osimhen kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi için yapılan görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.