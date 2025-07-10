Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Victor Osimhen, Hakan Çalhanoğlu , Alvaro Morata...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi Galatasaray Youtube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor."

SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE AÇIKLAMASI

"Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli."

"Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak."

ZANIOLO AÇIKLAMASI

"Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz."

"Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz."

"OSIMHEN BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR"

"Leroy Sane gibi önemli bir isim geldi. Bu da Galatasaray'ın hedeflerinin çok büyük olduğunu gösteriyor."

"Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter."

ICARDI VE MORATA AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi, herkesin çok sevdiği bir isim. Sakatlıktan çıktı, onu koruyarak gideceğiz. Yavaş yavaş takıma katacağız. Tekrar bir sakatlık yaşamasını istemiyoruz. Dönüşü ve bizimle olması çok önemli."

"Alvaro Morata'ya ilgi var ama isteğimiz öncelikle bizimle devam etmesi."

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ve orta saha olarak Avrupa'da en değerli oyuncularından biri. 16 yaşından beri tanıyorum, biliyorum. Galatasaray sevgisi inanılmaz büyük. Şu anda oynadığı bir takım var ve takımının da büyük bir gelir beklentisi oluyor. O seviyede oyuncu gönderirseniz, aynı seviyede oyuncuya çok para verirsiniz. Inter'in de beklentisi normal."

"Aciliyeti olan bölgeler ve oyuncular için çalışıyoruz. Kalede Günay Güvenç var, içimiz rahat. Onunla yarışacak kaleciye ihtiyacımız var. Kaleci arayışımız sürüyor ama bir takımın oyuncusunu almak kolay olmuyor. Serbest oyuncularda bu iş kolay oluyor."

"BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

"Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ama bütçe konusunda Osimhen konusu önem kazanıyor. Sonrasında hamleleri yapacağız. Hakan da Inter gibi bir takımın oyuncusu ve onlara da saygı duymak lazım. Bu tip oyuncuları almak önemli ama hem bütçemiz, hem de rakibin beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu tip oyuncularda çok yüksek rakamlar çıkıyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı."

"Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek kolay değil. Güçlü bir kadro ve değişik dizilimlere ihtiyaç olabilir. Rakibe göre bizim de dizilimlerimiz değişiyor. Hücum baskısını çok iyi yapıyoruz ve devam edeceğiz."

"Şampiyonlar Ligi'ne uygun fizik kaliteli oyuncular tercih edeceğiz. Orayı da bilen isimler önemli. Transfer kolay değil. Çok önemli yıldızları takıma kazandırdık. Galatasaray'ın yükselişi devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız için oyuncuları getirmek kolay oluyor."

"Leroy Sane, Avrupa'da çok ses getirdi. Birçok oyuncuyla konuşuyoruz. Kulüpleriyle anlaşamıyoruz ama oyuncular burada oynamak istiyor. Galatasaray'ın marka değeri çok fazla. Tesisin kalitesi bile çok farklı."