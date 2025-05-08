Bilirkişi raporu ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin borcu...
Fenerbahçe'nin, İçişleri Bakanlığı'na açtığı tazminat davasında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi raporunu sundu. Rapora göre Fenerbahçe'nin 3 Temmuz nedeniyle uğradığı zarar 42 milyon euro ve 103 milyon TL...
Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz Şike Kumpası Davası sırasında savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na açtığı tazminat davasında gelişme yaşandı.
Daha önce İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti, bilirkişi atayarak zararların tespiti talebinde bulundu.
BİLİRKİŞİ RAPORU: "ZARAR 42 MİLYON EURO VE 103 MİLYON TL!"
Bugün (8 Mayıs 2025) yaşanan gelişmeye göre bilirkişi, mahkeme heyetine raporunu sundu. Rapora göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz Şike Kumpası nedeniyle uğradığı zararın şimdilik 42 milyon Euro ve 103 milyon TL olarak belirlendi.
İLK DURUŞMA 7 KASIM 2024'TE AÇILDI
Fenerbahçe, 7 Kasım 2024'te Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle tazminat davası açmıştı.
İlk duruşmada mahkeme, zararın hesaplanması için bilirkişi belirlenmesini istemişti.
Davanın ilk duruşması sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Erden Gürden, "FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve bizim bundan uğradığımız zararları tekrar sözlü olarak da ifade ettik. Maddi ve manevi tüm zararlarımızın karşılanmasını talep ettik. Hem 2011-2012 Şampiyonlar Ligi'ne katılamama zararları hem de 2014-2015 zararlarımızı talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.
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