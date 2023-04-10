Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:29

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:29

Türkiye Tenis Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, 11 ülkeden 55 sporcu katılıyor.

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı adına Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez turnuvada mücadele edecek.

Türkiye A Grubu'nda Letonya, Macaristan, Hollanda ve Mısır ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Sırbistan, İsveç, Hırvatistan, Bulgaristan, Danimarka ve Norveç yer alıyor.

Pemra Özgen

"HER KONTEYNER KENTTE BİR TENİS KORTUNUN OLMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvayla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak devletin ve milletin, iş birliği içinde yaraların sarılması için seferber olduğunu belirtti.

Cengiz Durmuş



Federasyon olarak da depremzede çocuklar için tenisin ve sporun iyileştirici gücünü kullanmak amacıyla "Çocuklarımız Geleceğimizdir" adlı projeyi hazırladıklarını anlatan Durmuş, şunları söyledi:

"İlk etapta Kahramanmaraş'ta konteyner kentte projemizi başlattık. 4 mini, bir midi kort ile 500'ün üzerinde çocuk, 4 antrenör eşliğinde projeyi hayata geçirdik. Bu proje büyüyerek devam edecek. Her konteyner kentte bir tenis kortunun olmasını istiyoruz."

Kortun birine, depremde ailesiyle hayatını kaybeden antrenör Tuba Fidecioğlu'nun ismini verdiklerini aktaran Durmuş, zaman zaman milli sporcuları da bölgeye götürüp, çocuklarla buluşturacaklarını bildirdi.

Durmuş, Türkiye'nin teniste dünyada ve Avrupa'da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve en fazla turnuvaların Türkiye'de düzenlendiğini kaydetti.

Zeynep Sönmez

Büyüyen bir federasyon olduklarına işaret eden Durmuş, yapılan her yeni etkinliğin kendilerini yeni alanlarda çalışmaya zorladığını dile getirdi.

Durmuş, Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası'nda ise bir üst tura çıkmayı arzuladıklarını ifade etti.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin de Antalya'yı Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirdi.

Her yıl yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttığına değinen Şahin, spor altyapısıyla da bölgenin çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Toplantıya, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve milli tenisçiler Pemra Özgen ile Zeynep Sönmez de katıldı.

Avrupa-Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 mücadelesi, 15 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak.