Estoril Açık'ı Norveçli tenisçi Ruud kazandı
Norveçli tenisçi Casper Ruud, Estoril Açık'ın tek erkekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i yenerek kupanın sahibi oldu.
Portekiz'in Estoril bölgesinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasının finalinde, dünya 5 numarası Casper Ruud ile 40 numarası Miomir Kecmanovic karşılaştı.
Bir saat 48 dakika süren finalin ardından rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden 24 yaşındaki Ruud, kariyerinin 10. ATP Turu zaferine ulaştı.
GRAND PRIX HASSAN II TURNUVASINDA CARBALLES BAENA KUPAYA ULAŞTI
Fas'ın Marakeş kentinin ev sahipliği yaptığı Grand Prix Hassan II adlı ATP 250 toprak kort turnuvasının 3 saat 1 dakika süren finalinde ise Fransız Alexandre Muller'i 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen İspanyol Roberto Carballes Baena, kupaya uzandı.
30 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 2. kez ATP Turu şampiyonluğu yaşadı.
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