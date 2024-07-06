Bir devir sona erdi: Toni Kroos'tan futbola veda!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, EURO 2024'te Almanya'nın çeyrek finalde İspanya'ya elendiği maçla birlikte futbolculuk kariyerini noktaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:40
Bir devir sona erdi: Toni Kroos'tan futbola veda!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında İspanya, ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek elerken, yıldız futbolcu ismi Toni Kroos da kariyerindeki son maça çıktı.

EURO 2024'ün ardından futbolu bırakacağını açıklayan Kroos, Almanya'nın İspanya'ya elenmesiyle birlikte futbol hayatının son maçına çıkmış oldu.

KUPALARLA DOLU KARİYER

34 yaşındaki Alman futbolcu geride ise kupalarla dolu müthiş bir kariyer bıraktı. İşte dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri olan Kroos'un kazandığı şampiyonluklar ve başarılar:

  • 6 Şampiyonlar Ligi
  • 1 Dünya Kupası
  • 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • 4 La Liga
  • 3 Bundesliga
  • 3 Almanya Kupası
  • 1 İspanya Kral Kupası
  • 5 UEFA Süper Kupası
  • 4 İspanya Süper Kupası
  • 1 Almanya Süper Kupası
  • 1 Almanya'da Yılın Futbolcusu Ödülü

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