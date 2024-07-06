Bir devir sona erdi: Toni Kroos'tan futbola veda!
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, EURO 2024'te Almanya'nın çeyrek finalde İspanya'ya elendiği maçla birlikte futbolculuk kariyerini noktaladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında İspanya, ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek elerken, yıldız futbolcu ismi Toni Kroos da kariyerindeki son maça çıktı.
EURO 2024'ün ardından futbolu bırakacağını açıklayan Kroos, Almanya'nın İspanya'ya elenmesiyle birlikte futbol hayatının son maçına çıkmış oldu.
KUPALARLA DOLU KARİYER
34 yaşındaki Alman futbolcu geride ise kupalarla dolu müthiş bir kariyer bıraktı. İşte dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri olan Kroos'un kazandığı şampiyonluklar ve başarılar:
- 6 Şampiyonlar Ligi
- 1 Dünya Kupası
- 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
- 4 La Liga
- 3 Bundesliga
- 3 Almanya Kupası
- 1 İspanya Kral Kupası
- 5 UEFA Süper Kupası
- 4 İspanya Süper Kupası
- 1 Almanya Süper Kupası
- 1 Almanya'da Yılın Futbolcusu Ödülü
Spor Haberleri
- 'UEFA'dan ceza alabiliriz'
- Bir devir sona erdi: Kroos'tan futbola veda!
- EURO 2024'te çeyrek final heyecanı sürüyor
- 33 yıl sonra aynı statta aynı gol sevinci
- Kenan Karaman'dan 4 yıllık imza
- Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024'e kota aldı
- Genç milliler, yarı finale yükseldi!
- Wimbledon'da 3 isim adını dördüncü tura yazdırdı!
- İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun cezasına indirim!
- Galatasaray'da Florya için yetki günü
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!