Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mayıs ayından 3 kupa ile çıkabilir'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:22

Güncelleme: 15.01.2024 - 09:22

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Gaziantep-F.Bahçe maçında ilk 45 dakikadaki yorumum; ev sahibi daha çok savunmaya ağırlık verdi. F.Bahçe gol için sürekli yüklendi. Tek kale oynadı diyebiliriz. Belki tehlike yaratacak şutlarını göremedim ama attıkları korner sayısını doğrusu karıştırdım. Çünkü o kadar çoktu ki... Serdar sakatlandı Bonucci girdi.İtalyan’a buradan hoş geldin. Fred’e yapılan hareket penaltıydı. Hakemin kararı doğru. Bu kez Dzeko kaçırdı. Şampiyonluğa oynuyorsanız kaçırmamanız gerekiyor.Böyle fırsatlar hep gelmez. İrfan Can’ın golü F. Bahçe için hayat öpücüğü oldu. Maçın berabere bitmesi Sarı-Lacivertlileri ister istemez sıkıntıya sokacaktı. Bravo İsmail Hoca. Yaptığın olumlu değişiklikler için." (Cumhuriyet)

''İRFAN 'CAN' VERDİ''



Uğur Meleke: ''Maçın kırılma anı da zaten 63’te İrfan Can’ın sahaya adım atışıydı. Sonraki 15 dakikada Fenerbahçe pas ritmini bir miktar artırdı, Tadic ve Szymanski’nin birer kenar ortasında ceza alanında sürpriz gol silahı olarak İrfan Can vardı. İrfan 65’te birinciyi vurdu, Nita kurtardı. 80’de ikinciyi vurdu, maçın da fişini çekti orada. Dün kazanan Fenerbahçe’de bir diğer manşet de, Serdar’ın sakatlığı sonrası Bonucci’nin beklenenden daha fazla dakika almasıydı. Dünkü maçın tek taraflılığı Bonucci’yi defansif olarak pek test etmedi. Ama hem uzun metrajlı pas denemeleri, hem de hücuma çıkıp sürekli gol aramasıyla kariyeri boyunca izlediğimiz Bonucci’den ufak pasajlar sundu yine.'' (Hürriyet)

Fırat Aydınus: ''Gaziantep de Fenerbahçe’nin üzerine geldiği anlarda yakaladığı pozisyonlarla tehlikeli oldu. Özellikle Livakovic’in son dakikalardaki kurtarışları Fenerbahçe’yi ipten aldı. Bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyen Dzeko sanırım bu maçtan sonra İrfan Can ve Livakovic’e teşekkür etmiştir. Sonuçta Fenerbahçe 20 şut atıp, rakip ceza alanına 43 kez girdiği ve 10 korner kullandığı maçı tek golle kazanıp haftayı 3 puanla kapattı. Bu arada Tadic’den sonra Dzeko’nun da kaçırmasıyla penaltıları bundan sonra Szymanski ve Bonucci’nin atmasını bekliyoruz.'' (Hürriyet)

''KOVANDAN BAL ALMAK ZORDUR''

Ercan Güven: ''Son yarım saatte İsmail Kartal’dan İsmal’in yerine Bathsuayi, Cengiz’in yerine İrfan Can hamlesi ve 4-2-4 formatı geldi. Ardından kötü günleri süren Tadic de kenara alındı ve King girdi. Ama ikinci yarının yıldızı iki yüzde yüz gol kurtaran Livakovic’ti. 81’de İrfan Can’ın kafayla attığı gole adeta şampiyon olmuş kadar sevindi Fenerbahçe. Haklıydı. Koruyucu elbise olmadan kovandan bal almak kadar zordu Gaziantep’ten üç puan almak. Bir o kadar da tatlı!'' (Milliyet)

Cem Dizdar: ''İsmail Kartal’ın Cengiz Ünder tercihi oyun akışkanlığında değilse de bitiricilikte ciddi sorunlara yol açtı. Tek pozisyonda faydalı olacaktı o da zeminin azizliğine uğrayıp Edin Dzeko’ya asist olamadı. İkinci devre başında üstelik aynı isim, Dzeko bir penaltıyı da gole çeviremeyince hücuma gitmeyi pek düşünmeyen, düşünse de gidemeyen Antep savunmaya gitgide tutunmaya başladı. Atamadıkça yoruluyordu Fenerbahçe, yoruldukça da gömülen Antep’e karşı ‘’orta oyunu’’nda ısrar ediyordu. Cengiz/İrfan Can Kahveci değişikliği bir şeyler getirecekti ama sanırım biraz da ‘’yarı otomatik ofsayt sistemi’’ne güveniyordu Antep! Nihayetinde Fenerbahçe’nin 33. ortasında golü İrfan ile buldular. Ve maçı da o golle bitirdiler…'' (Fanatik)

''MAYIS'TA 3 KUPA ÇIKABİLİR''

Rıdvan Dilmen: "Bu kadro ile Atina'da Konferans Ligi finaline gidebilirsiniz. Mayıs ayından bir anda 3 kupa ile çıkabilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim." (TV 8.5)