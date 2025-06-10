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Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti: Angelino, 25 milyon Euro'ya transfer oluyor!

Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti: Angelino, 25 milyon Euro'ya transfer oluyor!

10.06.2025 13:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti: Angelino, 25 milyon Euro'ya transfer oluyor!

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Angelino, 25 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino'yu 25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor.

25 MİLYON EURO

2023'te Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma bedeli 6 milyon Euro olan Angelino, tarihi bir transferin eşiğine geldi. Roma 5.4 milyon Euro'ya Leipzig'den aldığı Angelino'yu tam 5 katına satmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından iki tarafla da anlaşmaya vardı. Suudi ekibinin İspanyol sol bek için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'yu bulan bonservis ve oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtildi.


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