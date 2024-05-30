İtalyan devinden Angelino hamlesi!

Bu sezon Galatasaray'da da forma giyen Angelino, Roma'da kalıyor. İtalyan devi, Angelino'yu bonservisiyle kadrosuna katıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:43
İtalyan devinden Angelino hamlesi!
Abone Ol google-news

Galatasaray, 2023-24 sezonu başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile ara Transfer döneminde yollarını ayırmıştı.

Galatasaray'a veda eden Angelino bu kez yarım sezonluğuna Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncudan memnun kalan Roma, İspanyol sol bekin bonservisini alıyor.

ROMA, ANGELINO'NUN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Roma, Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı. Buna göre İtalyan devi, 27 yaşındaki sol bek için Leipzig'e 5.2 milyon Euro ödeyecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Haberde Roma'nın Angelino'ya 2 milyon Euro net maaş ve bonuslar ödeyeceği bildirildi.

Angelino için bir Fransız ve İngiliz takımının da devrede olduğu ancak teknik direktör Daniele De Rossi'nin talebiyle oyuncunun Roma'da kaldığı belirtildi.

ANGELINO'NUN ROMA KARNESİ

Roma ile sezonun ikinci yarısında toplam 20 maça çıkan Angelino, 1279 dakika sahada kaldı.


roma haberleri Angelino haberleri RB Leipzig haberleri

İlgili Haberler

Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...

Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...
Angelino'dan veda paylaşımı! Sitem etti...

Angelino'dan veda paylaşımı! Sitem etti...
Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!

Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'
Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi

Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
ÇEDES, tarikatların okullara giriş bileti oldu

ÇEDES, tarikatların okullara giriş bileti oldu
Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!

Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!
Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!

Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!
Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı: Brezilyalıdan Semih Şentürk sorusuna yanıt!

Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı: Brezilyalıdan Semih Şentürk sorusuna yanıt!
Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı

Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı