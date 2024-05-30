İtalyan devinden Angelino hamlesi!
Bu sezon Galatasaray'da da forma giyen Angelino, Roma'da kalıyor. İtalyan devi, Angelino'yu bonservisiyle kadrosuna katıyor.
Galatasaray, 2023-24 sezonu başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile ara Transfer döneminde yollarını ayırmıştı.
Galatasaray'a veda eden Angelino bu kez yarım sezonluğuna Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncudan memnun kalan Roma, İspanyol sol bekin bonservisini alıyor.
ROMA, ANGELINO'NUN BONSERVİSİNİ ALIYOR
Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Roma, Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı. Buna göre İtalyan devi, 27 yaşındaki sol bek için Leipzig'e 5.2 milyon Euro ödeyecek.
MAAŞI BELLİ OLDU
Haberde Roma'nın Angelino'ya 2 milyon Euro net maaş ve bonuslar ödeyeceği bildirildi.
Angelino için bir Fransız ve İngiliz takımının da devrede olduğu ancak teknik direktör Daniele De Rossi'nin talebiyle oyuncunun Roma'da kaldığı belirtildi.
ANGELINO'NUN ROMA KARNESİ
Roma ile sezonun ikinci yarısında toplam 20 maça çıkan Angelino, 1279 dakika sahada kaldı.
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