Roma'ya puanı Angelino getirdi: Napoli'nin 7 maçlık serisi sona erdi!
Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Napoli'nin golünü 29. dakikada Leonardo Spinazzola kaydetti. Roma'ya beraberliği getiren gol ise 90+2'de Angelino'dan geldi.
7 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte 7 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Napoli, 54 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter ile puan farkını açma fırsatını kaçırdı.
Yenilmezlik serisi 7 maça yükselen Roma ise 31 puana yükseldi ve 9. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Roma, Venezia'ya konuk olacak. Napoli ise Udinese'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Angelino #roma #napoli #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Galatasaray'da yollar ayrılıyor!
- Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
- Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
- Ali Sabancı'dan Galatasaray başkanlığı yanıtı!
- Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası!
- Luka Doncic'i yollayan Dallas 43 sayı fark yedi!
- Napoli'den Saint-Maximin açıklaması!
- Lazio, Cagliari deplasmanında!
- İngiltere'de Londra derbisi heyecanı!
- Bugün hangi maçlar var?
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı