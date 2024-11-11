Bir dönem Trabzonspor forması giymişti: Sporting'in yeni teknik direktörü Joao Pereira
Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderen Sporting, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdi.
Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından Sporting'in yeni teknik direktörü belli oldu.
JOAO PEREIRA DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Portekiz temsilcisi, Amorim'in boşluğunu Joao Pereira ile doldurdu.
Sporing, Joao Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna getirildiğini resmen duyurdu.
Joao Pereira 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti.
Etiketler: #Joao Pereira #sporting #trabzonspor
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