PSV Eindhoven ile Sporting Lizbon yenişemedi!

PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.

PSV Eindhoven ile Sporting Lizbon yenişemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSV, Sporting'i konuk etti.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

PSV PUAN İLE TANIŞTI 

PSV'nin golünü 15. dakikada Jerdy Schouten kaydetti. Sporting'in golü ise 84. dakikada Daniel Bragança'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Juventus'a 1-0 mağlup olan PSV, 1 puana ulaştı. İlk maçta Lille'i 2-0 yenen Sporting'in puanı ise 4'e yükseldi. 

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Sporting ise aynı haftada Sturm Graz'a konuk olacak.


Etiketler: #psv eindhoven #sporting lizbon #uefa şampiyonlar ligi

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