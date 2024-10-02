PSV Eindhoven ile Sporting Lizbon yenişemedi!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSV, Sporting'i konuk etti.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

PSV PUAN İLE TANIŞTI

PSV'nin golünü 15. dakikada Jerdy Schouten kaydetti. Sporting'in golü ise 84. dakikada Daniel Bragança'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Juventus'a 1-0 mağlup olan PSV, 1 puana ulaştı. İlk maçta Lille'i 2-0 yenen Sporting'in puanı ise 4'e yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Sporting ise aynı haftada Sturm Graz'a konuk olacak.