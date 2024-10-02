PSV Eindhoven ile Sporting Lizbon yenişemedi!
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSV, Sporting'i konuk etti.
Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
PSV PUAN İLE TANIŞTI
PSV'nin golünü 15. dakikada Jerdy Schouten kaydetti. Sporting'in golü ise 84. dakikada Daniel Bragança'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Juventus'a 1-0 mağlup olan PSV, 1 puana ulaştı. İlk maçta Lille'i 2-0 yenen Sporting'in puanı ise 4'e yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Sporting ise aynı haftada Sturm Graz'a konuk olacak.
Etiketler: #psv eindhoven #sporting lizbon #uefa şampiyonlar ligi
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