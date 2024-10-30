Sporting Lizbon kupada yarı finale çıktı!
Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Nacional'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Portekiz Lig Kupası çeyrek final maçında Sporting, sahasında Nacional ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Morten Hjulmand, 65. ve 70. dakikalarda ise Viktor Gyökeres kaydetti.
AMORİM GALİBİYETLE VEDA ETTİ
Manchester United ile anlaşma sağlayan Ruben Amorim, Sporting ile son maçına çıktı. Portekizli çalıştırıcının kısa süre içinde Manchester United'a resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu sonucun ardından Sporting, kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
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