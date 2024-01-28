Bir ilki başardı: Fenerbahçe, Avrupa devlerini geride bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de ilk golü atan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerin resmi maçlardaki 100. golünü kaydetti. Fenerbahçe, bu golle 100 gol barajını aşan ilk takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in attığı ilk gol ile birlikte bu sezon 100 gol barajını aştı.
Opta verilerine göre sarı lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 100 gole ulaşan ilk takım oldu.
Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan takımlar 85 golle Bayer Leverkusen, 84 golle Liverpool, 81 golle Manchester City ve 75 golle Real Madrid bulunuyor.
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