Bir MHK yöneticisi, yapay zekânın atadığı hakeme güvenmeyip değiştirdiklerini söyledi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:45

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 09:45

Lale Orta başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik eleştiriler sürüyor. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in, yapay zekâ yöntemiyle değil de MHK’nin kendi tercihiyle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atanmasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Bir MHK yöneticisi katıldığı seminerde dikkat çeken itirafta bulunarak “Yapay zekânın atadığı hakemle derbiye çıkamazdık. O maçı yönetemezdi, yapay zekâdan yönetecek bir hakem çıkmadı” dedi. Yapay zekâ yöntemiyle derbi için hangi hakemin çıktığı bilinmezliğini koruyor. MHK yöneticisinin sözleri “duruma göre” atama yapıldığı gerçeğini kanıtladı, TFF’nin övündüğü yapay zekâ modelinin çöktüğünü gösterdi.

Halil Umut Meler bu sezon dört büyük takımın birbiriyle oynadığı 5 maçı yönetti.

‘KANKA’LAR MAÇTA

Yeni MHK ile uygulamaya geçen bir diğer yöntem ise “kanka hakem” atamaları...

Bu sistemde özellikle İzmir ile Ege bölgesi hakemlerinin aynı maçlarda sahada ve VAR’da görevlendirilmeleri dikkat çekiyor. Buna en büyük örnek, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden... İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler sahada, Alper Ulusoy ise VAR’da görev yaptı.

Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesinde Aydın’dan Ali Şansalan sahada, Bahattin Şimşek VAR’da görevlendirildi. Son haftalarda artan bu durumu, MHK Başkanvekili ve aynı zamanda İzmirli olan Tolga Özkalfa’nın istediği öğrenildi.

Ali Şansalan

'KURALI'NA GÖRE Mİ?

G.Saray’ın Adana Demirspor’u yendiği maçta konuk ekipten Emre Akbaba’nın arkadan Mertens’in aşil tendonu ve adalesine bastığı pozisyonla ilgili MHK yetkililerinin “çelişkili” açıklamaları dikkat çekti.

beIN Sports’taki “Kuralına Göre” programında TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, pozisyon için “Kesinlikle kırmızı kart olmalıydı” demişti.

MHK Başkanı Lale Orta ise pozisyon hakkında programda konuşmadı. Ancak Orta ile MHK Başkanvekili Tolga Özkalfa, hakem seminerinde pozisyonla ilgili, “Müdahale sarı kart, VAR’ın devreye girmemesi doğru” dedi.