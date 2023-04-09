Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kadıköy deplasmanında aldığı derbi zaferiyle morallenen Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek için Giresunspor'la karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
9 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayımlayacak.
Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
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