Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadıköy deplasmanında aldığı derbi zaferiyle morallenen Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek için Giresunspor'la karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:28
Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.


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