Bir süredir deneniyordu: IFAB'tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ofsayt kuralında devrim gibi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni kurala göre, en ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:38
Bir süredir deneniyordu: IFAB'tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
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Futbolda teknoloji kullanımı, bazı faydalar sağlamasına rağmen, bazı sorunlara da yol açtı. Çünkü yarı otomatik ofsayt sistemi, insan gözüyle fark edilmesi zor olan milimetrik farkları da ortaya çıkarıyor. 

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; tartışma yaratan durumun, kuralda yapılacak bir değişiklikle ortadan kaldırılması hedefleniyor. 

ARSENE WENGER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in gündeme getirdiği devrim nitelindeki yeniliğin, yeni ofsayt kuralı haline gelmesi için önemli bir gelişme yaşandı. Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı.

U18 MAÇLARINDA DENENDİ

En ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak uygulamanın, bir süredir İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine IFAB uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi ve daha ileri tetkiklere başlanması kararını aldı.

GELECEK SEZON UYGULANMAYA BAŞLANABİLİR

Konuyla ilgili bir de araştırma yapıldı, yeni kuralın mevcut ofsayt kararlarının sayısını yarı yarıya azaltacağı tespit edildi. Futbolda gol sayılarını artıracak gelişmenin, gelecek sezon kural kitapçığına işlenmesi beklentisi hakim.

Ofsaytta güncel olarak uygulanan kurala göre, hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu kaleye, son adam olan defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Bu savunmacıyla aynı hizada olsa bile, kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor. 

Yeni kurala göreyse hücum oyuncusunun küçük bir kısmı dahi rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu esası dikkate alarak çalışmaya başlayacak.


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