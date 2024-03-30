Bir süredir dinlendiriliyordu: Adana Demirspor maçı öncesi Fred gelişmesi!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:59

Güncelleme: 30.03.2024 - 16:59

Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir süredir ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve tedavi olan Fred, bireysel koşu çalışmalarına başladı.

Brezilyalı yıldızın durumu, Adana Demirspor karşılaşmasına kadar yakından takip edilecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.