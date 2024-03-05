Fenerbahçe'de Fred kararı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçın 11'i şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred'in bu maçta ilk 11'de olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:24
Fenerbahçe'de Fred kararı!
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde U.S. Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerin 11'i şekilleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde İsmail Kartal'ın bu maçta rotasyona gitmeyeceği ve ideal kadroyla sahada olacağı belirtildi.

Haberde, sakatlığını atlatan ve Hatayspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen Fred'in ilk 11'de başlamasının beklendiği ifade edildi.

Brezilyalı oyuncu Hatayspor maçının 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Fred, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanmıştı.

Dzeko'nun maç içindeki durumuna göre ise ilerleyen dakikalarda Michy Batshuayi'nin oyuna girebileceği kaydedildi.

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Fred, sarı-lacivertli takımda 22 maçta süre aldı.

Bu karşılaşmalarda Brezilyalı oyuncu 6 asist kaydetti.

U.S. GILLOISE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise'yla son 16 turu ilk maçını 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertliler bu eşleşmenin rövanşında rakibinin 14 Mart Perşembe günü konuk edecek.


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