Fred: "Daha yapacak çok işimiz var"

Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:39

Güncelleme: 03.03.2024 - 09:39

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 6 maç sonra süre aldığı Hatayspor deplasmanı sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın 2-0 kazandığı maçın önemine değinen Fred, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. İyi oynadık ama daha yapacağımız çok şey var." dedi.

Saçlarını kestirmesi hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Arada böyle imaj değişiklikleri yapmak gerekir. Bu saç stili ile kendimi daha genç hissediyorum. En önemlisi de eşim beğendi." ifadelerini kullandı.