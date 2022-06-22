Bıraktığını açıklayan Özer Hurmacı futbola geri dönüyor!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:53

Almanya'da başladığı futbolda, Türkiye kariyerine Ankaraspor formasıyla adım atan Özer Hurmacı, aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı birçok kulüpte forma giymişti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un formasını terletikten sonra emekli olan Özer Hurmacı yeşil sahalara geri dönüyor.

Ajansspor'un haberine göre, Bursaspor’da iki yıl forma giyen tecrübeli orta saha 2020-2021 sezonun son maçlarında kadro dışı bırakılmış, ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme önerilmemesi nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda forma giymeyen Hurmacı, 2022 Mart ayında emeklilik kararı almıştı.

BURSASPOR'A DÖNÜYOR

35 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinin son iki yılında oynadığı yeşil-beyazlı formayla yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un Sportif Direktöri İsmail Ertekin, Özer Hurmacı ile ilgili açıklama yaptı.

'KONDİSYONU VE FİZİĞİ YETERLİ DURUMDAYSA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK'

Ertekin eski oyuncuları Özer Hurmacı kadrolarına katmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Büyük olasılıkla da olacak. Özer’le görüştüğümüzde 'Bana ihtiyaç varsa elimden geleni yaparım' dedi. Eğer kondisyonu ve fiziği yeterli durumdaysa bizle birlikte olacaktır. Zaten seçeceğimiz de yok. Transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

45 MAÇTA TOPLAM 10 GOLE KATKI SUNDU

35 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 45 maça çıkmış ve 6 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Özer Hurmacı yeşil beyazlı takıma veda mesajında, "Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu" ifadelerine yer vermişti.