Birçok kulüpten teklif almıştı: Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:01

Güncelleme: 08.06.2024 - 14:03

Real Madrid'in 2023-24 sezonu öncesi Fenerbahçe'den 20+10 milyon euroya transfer ettiği Arda Güler için sezon ortasında birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Milli futbolcunun başka bir takıma kiralanacağına dair haberler uluslararası basında yer alırken, Arda Güler sezonu Real Madrid'de tamamlamıştı. Sezonun son haftalarında daha fazla forma şansı bulan ve performansıyla göz dolduran Arda Güler; Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nda zafer yaşamıştı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler'in kiralanması için Real Madrid'in birçok teklif aldığını ama başkent ekibinin tüm teklifleri reddetti. Haberde Arda Güler'in forma şansı bulamadığı dönemde dahi ayrılmak istemediği vurgulandı.

EURO 2024'e odaklanan milli futbolcunun Real Madrid'de kalmanın mutluluğunu yaşadığı ve forma için mücadele edeceği kaydedildi.

Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 maça çıkıp 373 dakika süre alan Arda Güler 6 gol sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da da 1'er maç görev aldı.