UEFA Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası: Real Madrid'li taraftarlara İspanyolca seslendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez şampiyon olan Real Madrid, kupa sevincini İspanyol taraftarlar ile kutladı. Madrid kentindeki meydanda yapılan kutlamalarda Arda Güler'in İspanyolca mesajı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 23:57
UEFA Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası: Real Madrid'li taraftarlara İspanyolca seslendi!
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Real Madrid, 15. kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kutlamalarını yaptı.

Kutlamalara Arda Güler, Carlo Ancelotti diyaloğu damga vurdu.

ANCELOTTI'DEN TARAFTARLARA: "ÇOK ÖZEL"

İtalyan teknik direktör taraftarlara seslenerek, "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN İSPANYOLCA MESAJ

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.


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