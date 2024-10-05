Birçok önemli maçı yönetmişti: Cinsel ilişki videoları çıkan hakem ve gözlemciye men
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesi kararını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesine yapılan itirazı oy birliğiyle reddetti.
Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını inceleyen Tahkim Kurulu, ilgili videoyu da izledi.
Videonun izlenmesi sonrası önemli ayrıntılar yakalayan Tahkim Kurulu üyeleri gözlemci O.E.'nin yazılı savunmasında yaptığı itirafı da açık delil olarak kabul etti.
Tahkim Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde de dün yayınlandı.
TAHKİM KURULU SON NOKTAYI KOYDU
Geçen yılın ortalarında ortaya çıkan ve camiada çok büyük ses getiren bu görüntü ve olayların ardından Tahkim Kurulu son noktayı koymuş oldu.
TFF’nin en üst hukuk kurulu olarak kabul edilen Tahkim Kurulu’nun almış olduğu bu kararın iptal edilmesinin yolu yok.
PEK ÇOK DERBİYİ YÖNETMİŞTİ
Uzun yıllar Türkiye’de oynanan pek çok derbiyi yöneten O.E. FIFA kokartıyla ülkemizi yurt dışında da temsil etmişti.
Spor Haberleri
- Galatasaray'da 119. kuruluş yıl dönümü kutlandı
- Cinsel ilişki videoları çıkan hakem ve gözlemciye men
- Eski takım arkadaşından Tadic itirafı
- Gözler Okan Buruk'un Icardi kararında: Kredisi tükeniyor
- Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında
- Bayer Leverkusen'in konuğu Holstein Kiel
- Inter'in konuğu Torino
- Real Madrid'in konuğu Villarreal!
- Manchester City'nin konuğu Fulham
- Arsenal'in konuğu Southampton
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!