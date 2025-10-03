Bisiklet tutkunları Adalar’da buluşuyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 10:40:00
Bisiklet kültürünü eşsiz Adalar atmosferiyle buluşturan Red Bull Geç Kalma, 5 Ekim Pazar günü yapılacak.

Bisiklet kültürünü eşsiz Adalar atmosferiyle buluşturan Red Bull Geç Kalma, 5 Ekim Pazar günü yapılacak. Adalar Belediyesi ev sahipliğinde ve Shimano ile Segway partnerliğinde düzenlenecek etkinlik, Büyükada’dan start alacak. Yarışmacılar, Burgazada ve Heybeliada etaplarını geçtikten sonra yeniden Büyükada’daki final parkurunda bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

Red Bull Geç Kalma’da katılımcılar, etaplar arasında gemiye yetişemedikleri anda eleniyor. Büyükada’dan gemiye binebilen ilk 100 sporcu yoluna devam ederken, Burgazada etabında sayı 70’e düşecek. Heybeliada’dan Büyükada finaline geçebilecek sporcu sayısı ise yalnızca 30 olacak. Zorlu tırmanışlar, stratejik hamleler ve zamanlamanın büyük önem taşıdığı yarışta, sporcular “geç kalmamak” için pedal çevirecek.

Beş Ayrı Kategoride Kazananlar Belli Olacak

Kadın ve erkeklerde ilk üç sıranın yanı sıra Burgazada etabının zirve tırmanış lideri, Heybeliada etabının en hızlı sporcusu ve amatörler kategorisinde en uzun mesafeyi kat eden kadın ve erkek sporcular da ödüllerin sahibi olacak.

