Red Bull Home Ground heyecanı İstanbul'da yaşanacak

1.10.2025 12:18:00
Cumhuriyet Spor
Red Bull Home Ground açık elemeleri tamamlandı. Grup aşamaları ise Türkiye’nin en büyük 8 VALORANT takımı ile açık elemelerden gelen 2 takımın katılımıyla 6-7-8 Ekim’de oynanacak.

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground açık elemeleri MSI ve Agon by AOC partnerliğinde yapıldı. İlk açık eleme finalinde REIGNITED takımını 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Esports, grup aşamalarına kalan ilk takım oldu.

İkinci açık elemelerde tekrar mücadele etme şansı bulan REIGNITED, finalde Team Gigantic LynX takımını 2-0’lık skorla geçerek adını grup aşamasına yazdıran ikinci takım oldu.

RED BULL HOME GROUND GRUP AŞAMALARI 6-7 EKİM’DE İSTANBUL’DA

Grup aşamaları, Türkiye’nin en büyük 8 VALORANT takımı ile açık elemelerden gelen 2 takımın katılımıyla 6-7-8 Ekim’de oynanacak. Büyük finale giden yolda Türkiye finalleri ise 12 Ekim’de ESA Espor Arena’da gerçekleşecek.

Finali kazanan ekip, 13-16 Kasım tarihlerinde ABD’nin New York şehrinde dünya sahnesine adım atacak.

FUT ESPORTS ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Geçen yıl Türkiye finalinde Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC’i 3-2 mağlup ederek dünya finaline yükselmişti. Dünya finalinde adını en iyi 4 takım arasına yazdıran Red Bull takımı FUT Esports, bu yıl da şampiyonluk için ekran başına geçecek.

Red Bull Home Ground turnuvası, Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya’nın kanallarından canlı yayımlanacak. Bunun yanı sıra tüm karşılaşmalar Red Bull Gamerszon kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye finallerini kazanan takım ayrıca, Red Bull sporcusu Alfajer'in takımı Fnatic'le karşı karşıya gelecek.

Image

 

