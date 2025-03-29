Bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş'tan flaş hareket: Sahaya yansıtıldı!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Tüpraş Stadı'nın kale arkasında açılan pankart ve sahaya yansıtılan görüntüler dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup serisi sona erdi.
Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte Tüpraş Stadı'nın ışıkları söndürüldü ve zemine "Namağlup tek şampiyon" ifadeleri yansıtıldı.
Öte yandan kale arkasında da "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açıldığı görüldü.
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Namağlup
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