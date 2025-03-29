Galatasaray'ın namağlup serisi bitti: Dev derbide kazanan Beşiktaş! Beşiktaş 2-1 Galatasaray!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:29

Güncelleme: 29.03.2025 - 22:38

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva öne geçti. Galatasaray'da Frankowski, 38. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılar, 45'te Torreira ile skoru eşitledi. Ev sahibi takım, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+6'da kırmızı kart gördü.

Ligde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 47 yaptı.

NAMAĞLUP SERİ BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in 28 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı kırmızılılar, 29. haftada Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.

PUAN DURUMU

Beşiktaş bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Siyah beyazlılar, 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 44 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 27 maça çıkan Galatasaray, 22 galibiyet ve 5 beraberlikle 71 puan toplayarak ilk sırada bulunuyor.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Galatasaray

96' KIRMIZI KART | Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Semih Kılıçsoy'un, Davinson Sanchez'e arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Semih Kılıçsoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

93' Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine Salih Uçan oyunda.

92' Rashica oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

87' Semih'in Sanchez'e müdahalesi faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Sanchez, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

85' Beşiktaş'ta Joao Mario yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyunda.

83' Galatasaray'da Abdülkerim ve Torreira yerine Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyunda.

80' TEHLİKELİ ATAK! Pozisyonun ardından gelişen ani atakta 3'e 1 hücum eden Beşiktaş'ta sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşu yapan Semih, Muslera'ya takıldı!

79' Emirhan ile girdiği ikili mücadelede Davinson ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor!

76' Eren Elmalı'nın yaptığı orta Beşiktaş savunmasından döndü, Torreira'nın ceza sahasından gelişine şutu auta çıktı.

75' Sağ kanattan Rashica'nın yaptığı ortada Mario topu indirdi, Rafa Silva'nın şutu Muslera'da kaldı.

71' Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Dries Mertens oyunda.

68' Saha içerisinde bir anlık gerginlik çıktı. Barış Alper ve Masuaku sarı kart görüyor.

66' GOL | Kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti! Beşiktaş derbide tekrar öne geçiyor!

65' Beşiktaş'ta Muçi yerine Semih Kılıçsoy oyunda.

62' Galatasaray'da Yunus Akgün yerine Mario Lemina oyunda.

55' Svensson, Abdülkerim ile girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

51' Mario ile Rafa'nın ceza sahasında verkaçında sağ çaprazdan Rafa Silva'nın yaptığı orta Muslera'da kaldı.

48' TEHLİKELİ ATAK! Savunma arkasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, merkeze doğru ortayı yaptı, Mario'nun gelişine şutu auta gitti.

47' TEHLİKELİ ATAK! Ceza sahasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in aşırtma şutu yandan auta gitti!

46' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper'in topuna Masuaku müdahale etti ve top kornere çıktı.

45' GOL | Topla merkezde buluşan Torreira, yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi! Mükemmel bir gol! Derbide durumlar eşitleniyor!

40' Galatasaray defanstan çıkarken hata yaptı ve top Mario'nun önünde kaldı, Mario merkezden topla ilerledi ve Muçi'ye çıkartmak istedi fakat top Galatasaray savunmasında kaldı.

38' Muçi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi fakat ofsayt bayrağı havada.

36' KIRMIZI KART | Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartı iptal edildi ve kırmızı kart görüyor! Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!

35' Yasin Kol, potansiyel kırmızı kart pozisyonu için tavsiye aldı ve VAR ekranına gidiyor!

33' Savunma arkasına atılan uzun topta sol çaprazda bulunan Muçi topu indirdi ve Frankowski'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Frankowski sarı kart gördü.

30' Galatasaray hücumunda sola açılan topta Eren Elmalı merkezdeki Sara'ya topu verdi. Sara'nın şutunu iki hamlede Mert kurtardı.

27' Joao Mario'nun ortasında top kimseye çarpmadı ve direkt olarak dışarıya çıktı.

25' Frankowski'nin müdahalesinde sol kanatta topla buluşan Muçi yerde kaldı. Beşiktaş, köşe vuruşuna çok yakın bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

23' GOL | Sol kanattan topla buluşan Rafa Silva, yaklaşık 40 metre topu sürdü ve Davinson Sanchez'i çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi!

21' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş hücumunda Rashica ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat Galatasaray savunması topu blokladı.

20' Przemyslaw Frankowski'nin içeriye yerden ortasında Morata topa dokunamadı ve top kaleci Mert'te kaldı.

17' Defansın arkasına atılan uzun topta ceza sahasında bulunan Barış Alper, topu içeriye çeviremedi ve top auta çıktı.

15' Barış Alper ile Emirhan'ın girdiği ikili mücadelede Emirhan yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Galatasaray yedek kulübesinden bir personel, pozisyona itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

9' Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortsaında Rafa Silva topu iyi kontrol edemedi.

6' Osimhen sağ kanatta topla buluşan ve içeriye ortayı yaptı. Paulista'ya çarpan top kaleci Mert'te kaldı.

5' TEHLİKELİ VURUŞ! Masuaku'nun ortasında Gedson'un ön direkteki kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

4' Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş ters kanattan bir köşe vuruşu daha elde etti. Masuaku topun başında.

3' TEHLİKELİ ATAK! Merkezde topla buluşan Rafa Silva, sol kanatta bulunan Muçi'ye pasını verdi. Muçi'nin vuruşu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı. Beşiktaş korner kullanacak.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.