Beşiktaş, evinde derbi kaybetmiyor!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:43

Güncelleme: 29.03.2025 - 22:48

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın evinde oynadığı derbilerde aldığı skorla şu şekilde:

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 2-1 Galatasaray