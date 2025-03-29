Beşiktaş, evinde derbi kaybetmiyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sahasında oynadığı tüm derbileri kazanmış oldu.

Beşiktaş, evinde derbi kaybetmiyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:43

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın evinde oynadığı derbilerde aldığı skorla şu şekilde:

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 2-1 Galatasaray


Etiketler: #beşiktaş #Tüpraş Stadyumu #Derbi

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