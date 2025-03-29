Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi kapalı gişe oynandı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #taraftar
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