Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi kapalı gişe oynandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 21:25

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #taraftar

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