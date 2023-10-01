Blackburn Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 9. haftasında deplasmanda Blakburn Rovers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:17
Blackburn Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Championship'te 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, deplasmanda Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelecek.

BLACKBURN - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ewood Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

BLACKBURN - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem James Linington'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Leicester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bristol City'yi 1-0 mağlup etmişti.

Blackburn Rovers ise Ipswich Town deplasmanından 4-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.


Player Alanı
yunus akgün Leicester City Blackburn Rovers İngiltere Championship canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Yunus Akgün'ün asisti Leicester'a yetmedi!

Yunus Akgün'ün asisti Leicester'a yetmedi!
Hull City, Yunus Akgün'ü üzdü! Leicester City 0-1 Hull City

Hull City, Yunus Akgün'ü üzdü! Leicester City 0-1 Hull City
Yunus Akgün'den ilk maçta ilk galibiyet!

Yunus Akgün'den ilk maçta ilk galibiyet!

En Çok Okunan Haberler