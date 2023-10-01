Blackburn Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 9. haftasında deplasmanda Blakburn Rovers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
İngiltere Championship'te 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, deplasmanda Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelecek.
BLACKBURN - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Ewood Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
BLACKBURN - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem James Linington'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Leicester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bristol City'yi 1-0 mağlup etmişti.
Blackburn Rovers ise Ipswich Town deplasmanından 4-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.
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