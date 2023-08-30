Yunus Akgün'den ilk maçta ilk galibiyet!

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün yeni takımı Leicester City, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda deplasmanda karşılaştığı Tranmere Rovers'ı 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:59
Yunus Akgün'den ilk maçta ilk galibiyet!
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Leicester City, İngiltere Lig Kupası 2. tur maçında deplasmanda Tranmere Rovers ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Yunus Akgün, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Yunus Akgün müsabakada 45 dakika mücadele ederken, Leicester City ikinci yarıda attığı gollerle Tranmere Rovers'ı 2-0 mağlup etti.

Yunus Akgün

"İLK MAÇ, İLK GALİBİYET"

Leicester City'nin golleri 55. dakikada Wilfred Ndidi ve 59. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

Yunus Akgün karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından "İlk maç, ilk galibiyet" paylaşımı yaptı.


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Leicester City Tranmere Rovers İngiltere Lig Kupası yunus akgün

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