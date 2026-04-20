Boca Juniors, derbide River Plate'i yendi

Boca Juniors, derbide River Plate'i yendi

20.04.2026 09:42:00
Boca Juniors, derbide River Plate'i yendi

Arjantin Ligi'nde oynanan Superclasico'da Boca Juniors, River Plate'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Arjantin Ligi'nde derbi maçta River Plate, sahasında Boca Juniors'u konuk etti. Boca Juniors, Estadio Mas Monumental'de oynanan maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü 45+6. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı.

Bu sonucun ardından Açılış A Ligi'nde yer alan Boca Juniors, 24 puana yükseldi. Bir alt lig olan B Ligi'nde yer alan River Plate, 26 puanda kaldı.

Boca Juniors, ligdeki bir sonraki maçında Defensa deplasmanına konuk olacak. River Plate, Aldosivi ile sahasında karşılaşacak.

