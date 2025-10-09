Boca Juniors'ın hocası Miguel Angel Russo hayatını kaybetti

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Russo, 2017 yılından bu yana kanserle mücadele ediyordu.

EVİNDE TEDAVİ OLUYORDU

Arjantinli teknik direktör, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son iki maçta takımının başında yer alamamış ve Boca'yı sahaya yardımcı antrenör Claudio Ubeda sürmüştü. Miguel Angel Russo, eylül ayının sonundan beri sağlık sorunları nedeniyle izindeydi ve evinde özel bakım görüyordu.

Boca Juniors'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

69 yaşında hayatını kaybeden Miguel Angel Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek.

Daha önce de Boca Juniors'ta görev yapan Miguel Angel Russo, Arjantin ekibindeki son görevine 2 Haziran'da başlamıştı.