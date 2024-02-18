Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. hafta maçında deplasmanda Bochum ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:13
Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih,  deplasmanda Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.

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BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Vonovia Ruhr Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakemDaniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bochum, ligde oynadığı son maçta Eintrach Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Bayern Münih ise deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup olmuştu.  


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