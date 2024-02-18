Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. hafta maçında deplasmanda Bochum ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Vonovia Ruhr Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakemDaniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bochum, ligde oynadığı son maçta Eintrach Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Bayern Münih ise deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık tartışmayı çözdü
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- 'Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!'
- DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- O isim aday gösterildi!
- Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı